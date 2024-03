Down sendromlu muhtar adayı Ramazan pidesi dağıtıyor

Emek Mahallesi Muhtar Adayı Mücahit Kırdaş’ın iletişim sorumlusu Atilla Akkuş, Temmuz ayından beri seçim çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Ramazan ayı vesilesiyle de daha hızlı bir şekilde sokak sokak ve kapı kapı dolaşmaya başladıklarını dile getiren Kırdaş, “Ramazan Ayı’yla birlikte pide ikramlarına başladık. Muhtar adayımız kahve ziyaretlerimizle birlikte her gün hemen hemen 700-800 insanla tokalaşıyor. Kendisini anlatıyor, mahallenin taleplerini dinliyor. Günde en az 200 ile 300 adet arasında pide dağıtıyoruz. Her sokakta kapıların zillerine basarak veya kalabalık bölgelerde stantlarımızı kurarak bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Her kapıya ulaşarak Mücahit kardeşimize destek istiyoruz. Bu şekilde bu hizmet Ramazan sonuna kadar devam edecek. Yani seçim sonrasında da biz bu sistemi devam ettirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.