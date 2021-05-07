Down sendromlu bir oğlu olan şarkıcı Özgün enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektöre sitem etti
Şarkıcı Özgün, enflasyonu 'özürlü çocuğa' benzeterek açıklama yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'a tepki gösterdi. Ünlü isimler de Özgün'e destek verdi.
Ekotürk'te Merkez Bankası'nın enflasyon kararıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Prof. Dr. Murat Ferman, herkesin tepkisini çekti. Down Sendromlu oğlu olan şarkıcı Özgün Uğurlu, Ferman'a tepkisini dile getirdi. Demet Akalın, Merve Özbey de Özgün'e destek çıktı.
Ferman, enflasyonu ''Özürlü bir çocuğa'' benzeterek hakkında şunları söyledi:
"Herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz... Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan çok şikayet ediyoruz 'gece bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz' diyoruz ama çocuk hayatımızın bir parçası onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz.
''İndirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz... Enflasyon böyle bir şey enflasyonun suç ortağıyız."
Down sendromlu Ediz adında bir oğlu olan şarkıcı Özgün, Murat Ferman'ın canlı yayındaki skandal sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak hem üzüntüsünü hem de tepkisini dile getirdi.