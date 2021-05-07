Down sendromlu bir oğlu olan şarkıcı Özgün enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektöre sitem etti

Ferman, enflasyonu ''Özürlü bir çocuğa'' benzeterek hakkında şunları söyledi:

"Herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz... Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan çok şikayet ediyoruz 'gece bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz' diyoruz ama çocuk hayatımızın bir parçası onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz.