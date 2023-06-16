Dört büyükler kimleri transfer ediyor? Transferde sıcak saatler: Icardi, Dzeko, Arda Güler derken Memphis Depay bombası!
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan dört büyüklerde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın şampiyonlukta önemli bir role sahip olan Icardi'nin geleceği merak konusu olurken Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e teklif gelmeye devam ediyor. Öte yandan birçok dünya yıldızının adı Süper Lig takımlar ile anılırken Memphis Depay hamlesi gündeme bomba gibi düştü. İşte 16 Haziran Cuma transfer haberleri ve öne çıkan detaylar....
Süper Lig'de sezon bitti, takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımlar ilk hamlelerini gerçekleştirdi.
Transfer dönemi resmen başladı, hareketlilik başladı. Süper Lig takımları, yeni sezona iddialı kadrolarla girebilmek için oyuncu arayışlarını hızlandırdı.
Ağustos ayının hemen başında başlayacak yeni sezon öncesi Galatasaray'da gündem takımdan ayrılacak isimlerin yerlerini dolduracak isimlere çevrildi. Icardi'nin durumu da belirsizliğini koruyor. Arjantinli golcüyle ilgili sıcak gelişme yine haberimizde olacak.
Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu kez işi sıkı tutup doğru hamlelerle şampiyonluk hedefinde olacak. Bjelica'lı Trabzonspor da bir sezon önceki gibi mutlu sona ulaşmak isteyecek.