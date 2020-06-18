Dondurucuya asla koymamanız gereken 9 yiyecek!
Çoğu zaman kullanabilmeniz için dondurucuya koymak istersiniz. Bunun dışında, ileriyi planlamak ve yoğun günler için yemek hazırlamak için harika bir araçtır. Ancak tüm yiyecekler için geçerli değildir. Öyleyse asla dondurucuya koymamanız gerekenlere göz atmakta fayda vardır!
Süt: Dondurucuda saklanan süt, çözüldüğünde parçalara ve suya ayrılabilir. Güvenli bir şekilde tüketilebilir, ancak kahvaltınıza, örneğin tahıl veya kahvenize eklemek için en akıllıca seçim değildir. Kimse onu içmek istemez! Aynı şey diğer süt ürünlerinde de olur. Örneğin, lezzetli ekşi krema, hiçbir şekilde dondurucuda saklanmamalıdır.
Yumurta: Çiğ yumurta dondurucuya konulmamalıdır çünkü… patlayabilirler! Yumurtanın içindeki su içeriği donma anında genleşmeye neden olur. Bu şekilde kabuklar kırılacak, yumurtayı mikroplara maruz bırakacak ve elbette buzdolabını kirletecek!
Kızarmış yiyecekler: Arta kalan tavuk kanatlarını ve patates kızartmalarını dondurmayı mı düşünüyorsunuz? Acele etmeyin! Tazeyken bu tarz yiyecekler çok lezzetlidir, ancak dondurulduktan sonra tüm o kıtırlıklarını kaybederler ve yumuşak, hatta cıvık bir hal almaya başlarlar. Bu yüzden dondurmadan taze taze tüketmek en iyisi gibi duruyor.
Ketçap ve hardal: Bu iki sosu çok seviyorsanız, o zaman muhtemelen onları dondurduğunuz zaman, sonradan kullanılamaz hale geldiklerini biliyorsunuzdur, çünkü tatları önemli ölçüde değişikliğe uğruyor. Özellikle ketçap, oda sıcaklığına tekrar döndüğünde tamamen bozulur, bu da içeriğinin tamamıyla domatesten oluşmasına bağlıdır. Ketçap donduğunda domatesler sudan ve sirkeden ayrılır ve pek de hoş görünmeyen bir görüntü ile karşı karşıya kalırsınız. Yani, bunu asla dondurucuya koymayın!