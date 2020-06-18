Dondurucuya asla koymamanız gereken 9 yiyecek!

Ketçap ve hardal: Bu iki sosu çok seviyorsanız, o zaman muhtemelen onları dondurduğunuz zaman, sonradan kullanılamaz hale geldiklerini biliyorsunuzdur, çünkü tatları önemli ölçüde değişikliğe uğruyor. Özellikle ketçap, oda sıcaklığına tekrar döndüğünde tamamen bozulur, bu da içeriğinin tamamıyla domatesten oluşmasına bağlıdır. Ketçap donduğunda domatesler sudan ve sirkeden ayrılır ve pek de hoş görünmeyen bir görüntü ile karşı karşıya kalırsınız. Yani, bunu asla dondurucuya koymayın!