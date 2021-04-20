Dondurma kaç kalori besin içeriği nedir?
Yazın vazgeçilmez tatlısı dondurma, besleyici değeri yüksek olan bir tatlı. Dondurmanın besin değerleri ve kalorisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3 top dondurmanın kaç kalori ettiğini ve besin değerlerini paylaştık.
Her mevsim tüketilebilen dondurma lezzetli olduğu kadar besleyici de. Zengin besin içeriği nedeniyle dondurma, aynı miktar süte göre daha yüksek oranda enerji, vitamin ve mineral kaynağıdır.
Dondurma; karbonhidrat, protein, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, magnezyum, sodyum, potasyum, A, B, C, D ve E grubu vitaminleri içeriyor. Dondurma, her mevsim tüketilebiliyor olması nedeniyle süt, yoğurt, peynir gibi gıdaları sevmeyenler için iyi seçenektir. Bununla birlikte hamur tatlılarına göre çok daha hafif olması dondurma için söylenebilen avantajlar içerisindedir.
Yazın yaklaşmasıyla birlikte 3 top dondurmanın kaç kalori olduğu da merak edilmeye başlandı. Ortalama 100 gr olan 3 top dondurmada 193 kalori ediyor.
Sade sütlü dondurmanın kalorisi diğer kakaolu, karamelli gibi çeşitlerine göre kalorisi daha düşüktür. Üzerine eklenen çikolata sosu veya fıstık, fındıkta kalorisi artırır.