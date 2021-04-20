Dondurma kaç kalori besin içeriği nedir?

Dondurma; karbonhidrat, protein, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, magnezyum, sodyum, potasyum, A, B, C, D ve E grubu vitaminleri içeriyor. Dondurma, her mevsim tüketilebiliyor olması nedeniyle süt, yoğurt, peynir gibi gıdaları sevmeyenler için iyi seçenektir. Bununla birlikte hamur tatlılarına göre çok daha hafif olması dondurma için söylenebilen avantajlar içerisindedir.