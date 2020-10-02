Donald Trump ölecek kehaneti! Koronavirüs olunca Simpsonlar akla geldi

En son ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümünü bilen Simpsonlar dizisi bu kez Trump ailesi ile gündemde. Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle bilinen dizide Donald Trump da ölmüş olarak gösterilmişti. Donald Trump ile eşi koronavirüse yakalanınca 'Simpsonlar yine bildi mi' diye konuşulmaya başlandı.