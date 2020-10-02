Donald Trump ölecek kehaneti! Koronavirüs olunca Simpsonlar akla geldi
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı. Bu haber Simpsonlar dizisindeki kehaneti gündeme getirdi.
En son ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümünü bilen Simpsonlar dizisi bu kez Trump ailesi ile gündemde. Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle bilinen dizide Donald Trump da ölmüş olarak gösterilmişti. Donald Trump ile eşi koronavirüse yakalanınca 'Simpsonlar yine bildi mi' diye konuşulmaya başlandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurması bazı gerçek olayları önceden tahmin eden ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'daki ölüm sahnesini akıllara getirdi.
Dizinin daha önceki bölümlerinde Trump'ın ölümü işlenmiş, tarih olarak ise 27 Ağustos 2020 işaret edilmişti.
Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. Bu kehanet gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilinmez ama Trump ve eşinin koronavirüse yakalanması diziyi sosyal medyada dünya gündeminde ilk sıralara taşıdı.