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Domatesten korona aşısı yaptılar! Bu Covid-19 aşısı yenilebiliyor

Domatesten korona aşısı yaptılar! Bu Covid-19 aşısı yenilebiliyor

Koronavirüsle mücadelede yeni aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özbekistan'dan gelen bir haber ise hem şaşırttı hem sevindirdi. Özbek bilim adamları, koronaya karşı domates aşısı geliştirdiklerini öne sürdü.

Domatesten korona aşısı yaptılar! Bu Covid-19 aşısı yenilebiliyor

Dünyada en az koronavirüs vakası bildiren ülkelerin başında gelen Özbekistan'da uzmanlar "yenilebilir koronavirüs aşısı" üzerinde çalışıyor. Araştırma, Özbekistan Genom ve Biyoenformatik Merkezi tarafından yürütülüyor.

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Domatesten korona aşısı yaptılar! Bu Covid-19 aşısı yenilebiliyor

Korona başak proteini, domatese nakledildi

Domates aşısı, koronavirüsün başak proteininin domatese nakledilmesiyle geliştirildi. Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev şu açıklamayı yaptı:

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Domatesten korona aşısı yaptılar! Bu Covid-19 aşısı yenilebiliyor

"Ocak ayında Özbekistan'da koronavirüsün gen sıralaması yapıldı. Önce DNA aşısı yaptık. Bitkiler üzerinde çalışırken koronavirüs proteininden vektör oluşturduk. Birçok aşı başak proteini temel alınarak üretiliyor."

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Domatesten korona aşısı yaptılar! Bu Covid-19 aşısı yenilebiliyor

"Biz de bunu klonlayarak bitkilere transfer ettik. üç bitki seçtik: tütün, domates ve pamuk. Yenilebilir olduğu için domatesi seçtik."

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