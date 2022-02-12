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Dolunay ve ay düğümlerine dikkat! 'İtiraf edebilir' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı! 2022 burç yorumları..

Dolunay ve ay düğümlerine dikkat! 'İtiraf edebilir' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı! 2022 burç yorumları..

Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek'in 12 Şubat 2022 burç yorumlarını yazdı.

Dolunay ve ay düğümlerine dikkat! 'İtiraf edebilir' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı! 2022 burç yorumları..

Astroloji uzmanı Hande Kazanova "Haftamız Çarşamba günü oluşacak Aslan Burcundaki Dolunay etkileriyle başlıyor. Bu sevgililer günü Dolunay etkisiyle daha güçlü olabilir." diyerek burçları yorumladı.

İşte Hande Kazanova'nın yorumu...

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Dolunay ve ay düğümlerine dikkat! 'İtiraf edebilir' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı! 2022 burç yorumları..

RİSK ALMA, GİRİŞİMCİLİK ve cesareti tetikleyecek olan bu Dolunay’da aşk ön plana çıkabilir! Kibir ve gurur ilişkilerde ve işlerimizdeki ilişkilerde dikkat etmemiz gereken unsurlardan. 

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Dolunay ve ay düğümlerine dikkat! 'İtiraf edebilir' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı! 2022 burç yorumları..

Egomuz yüksek olurken, yönetme, tanınma arzumuz, kendimizi gösterme isteğimizle hareket edebiliriz. Ülke liderlerini, yöneticileri, patronları çok konuşabiliriz. Sahne sanatları, oyunculuk, tiyatro ve eğlence mekanları, borsa, spekülatif işler ön plana çıkabilir. 

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Dolunay ve ay düğümlerine dikkat! 'İtiraf edebilir' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı! 2022 burç yorumları..

Çocuklarla, gençlerle ilgili, onların eğitim ve sağlık konularına odaklanabiliriz. ADHAFERA sabit yıldızıyla bileşen Dolunay, skandalları, hırsızlıkları, iftiraları karşımıza getirebilir.

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