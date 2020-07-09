Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı
DOLMABAHÇE'de sabah saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Kaldırımda yatan ardından ekiplerin gelmesi ile tuhaf hareketler sergileyen kadın nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Ekipler şüpheli kadını gözaltına aldı.
BEŞİKTAŞ Dolmabahçe Caddesi'nde şüpheli kadın paniği yaşandı.
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Elinde Türk bayrağı, kulağında kulaklıkla garip hareketler sergileyen kadın trafiği alt üst etti.
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Şüpheli kadın nedeniyle ekipler yolu trafiğe kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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Yaklaşık yarım saat sonra kadın gözaltına alınırken, yol trafiğe açıldı.
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