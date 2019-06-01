Dolmabahçe Sarayı'nda 200 yıllık bilinmeyen türbe ilk kez görüntülendi

Türbe kapsamlı bir bakımdan geçti

Türbenin içinde 2. Mahmut'un eski 11 aylık bebeğinin de bulunduğunu belirten Yıldız, "Uzun yıllar burası kapalı kalmış bir mekandı ve Dolmabahçe Sarayı'nın yapısından daha klasik döneme ait bir yapı. Tabi burada acı bir olay da var. Burada bir bebek mezarı da bulunuyor. Sultan 2. Mahmut'un, daha 11 aylıkken bir yangında vefat eden kızı da burada. Bu dört hanımefendinin mezarı tabi ziyaretçilerin görebildiği bir lokasyonda değil. Ancak günümüze kadar ulaşmış olması nedeniyle zaten Milli Saraylar tarafından sürekli muhafaza altındaydı. İlk defa türbemiz kapsamlı bir bakımdan geçti. Bu bakımın ardından da bugün sizler vasıtasıyla kamuoyuna bu gelişmeyi duyurmuş oluyoruz" dedi.