Dolar ve euro düşünce Antalya'daki kuaför öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı: Rekorlar kitabına girmişti
2010 yılında 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Berber Ercan Buyruk, dolardaki sert düşüşü sembol olarak müşterilerinin saçına modelledi.
Ankara’da yıllardır erkek kuaförlüğü yapan ve 2010 yılında 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Berber Ercan Buyruk, Antalya’ya taşınıp Muratpaşa ilçesinde salon açtı.
Dünya ve Türkiye gündemiyle ilgili gelişmeleri takip eden Buyruk, son olarak dolar ve eurodaki sert düşüşü saç modeli olarak tasarladı.
Salonuna gelen bir müşteriye uyguladığı saç modelinde, Türk bayrağı ön planda tutulurken, dolar ile euro ayak altında simgelendi.
32 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Ercan Buyruk, “Dün akşam Cumhurbaşkanımızın sürprizi açıklamasıyla beraber, dolar ve euronun alt seviyeleri düşmesi, bir esnaf ve vatandaş olarak bizleri çok sevindirdi." dedi.