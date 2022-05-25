Dolar 21 lira olacak çok kötü durumdayız! Tunç Şatıroğlu : dolar borcu olan hemen kapatsın
TÜRKİYE'de dolar kuru fırladı gidiyor. 25 Mayıs 2022 saat 13.30 itibariyle dolar 16.30'u da geçti 17 liraya doğru gidiyor. Para ve altın stratejisti Tunç Şatıroğlu katıldığı canlı yayında dolar kurunun 21 lira olacağını iddia etti. Çok kötü durumdayız diyen Tunç Şatıroğlu'nun olay açıklamaları:
Para ve altın stratejisti Tunç Şatıroğlu bugün katıldığı canlı yayında dolar kuruyla ilgili şoke eden beklentilerini açıkladı. 'Çok kötü durumdayız' diyen Tunç Şatıroğlu, doların 10 gün içinde 17 lirayı bulabileceğini belirtti. Tunç Şatıroğlu'na göre dolar burada da durmayacak. Dolar kuru 21 lirayı bulup onu da geçecek. 'Dolar borcu olan hemen kapatsın' diyen Tunç Şatıroğlu'nun bomba açıklamaları:
Doların 16 lirayı aşması beklediğimiz bir şeydi. Çok normal. Bu sene içinde 2 kez dolar kuru önünde baraj kurulmaya çalışıldı. 40 iş günü bu sürdürülebildi. Bunlar 40 gün ömrü olan şeyler ben 40'ı çıktı diyorum. 40'ı çıkınca da dolar çıkmaya başlıyor. Önünde baraj kurduğunuz için de o birikimli olarak çıkıyor. Dolar kurunun baskılanabilmesi için sadece yüksek faiz işe yarayabilir. Dolar satarak sadece bir süre baskılayabilirsiniz. Ben doların daha da yükselmesini bekliyorum.
Dolara müdahale olur mu? : Dolara müdahale edilecek olsa buralara gelmezdi. 16'ın üstüne çıkmasına izin verilmezdi. Şu anki görünüm müdahale gücünün kalmadığını gösteriyor. Yarın Merkez Bankası faiz kararında bir değişiklik beklenmiyor. Ben faiz indirimi ya da artırımı beklemiyorum. Faiz artırılmasının teklif dahi ettirilmesi söz konusu değil. Bugün doları düşürseniz ne olacak yarın tekrar yükselecek.
Çok kötü durumdayız: Yarın Merkez Bankası kararıyla dolar 17 lira olur mu sorusuna Tunç Şatıroğlu şu yanıtı verdi:
-Dolar bir günde 17 lira olmaz da bir haftada 10 günde olur. Gidişat o yönde. FED kararı sonrasında faiz artıyor diye burda dolar artmaz. Burda zaten dolar artıyor. Biz zaten çok kötü bir durumdayız. Bir de ordan gelecek şeyin etkisi çok olmaz.