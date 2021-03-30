Dolandırıcılık şoku yaşayan Sevda Erginci'den ilk açıklama: Savcılığa başvurun
Sosyal medya hesabı Instagram'ı çalınan Sevda Erginci, hesabını dolandırıcıların elinden yeni aldığını söyleyerek herkesi uyardı.
Sevda Erginci'nin, 1,5 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklenmişti. Sosyal medya sayfasındaki paylaşımlarla dolandırıcılık yapıldığı belirtilen Erginci, suç duyurusunda bulunmuştu.
Takipçilerini uyarmayı ihmal etmeyen 27 yaşındaki ünlü oyuncu, hesabını geri almasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu. "Gerekli hukuki süreci başlattım" diyen Sevda Erginci, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:
''Merhabalar... Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Salı günü Instagram hesabım çalındı. Az önce daha yeni ulaşabildik ve geri alabildik.''
''Bu süreçte tam olarak ne yaptı bilmiyorum ama birkaç story attığını biliyorum, o storyler üzerinden de birilerini dolandırmaya çalıştığını biliyorum.''