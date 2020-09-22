Doktorun öldü sanıp bıraktığı adam şok gerçekle karşılaştı Erzurum'da film gibi olay
ERZURUMLU Hakan Kumcular (39), 24 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasıyla kalbinin sağ, karın boşluğundaki diğer organlarının da ters tarafta olduğunu öğrendi. Milyonda 1 görülen olaya alıştığını ifade eden Kumcular'ın şimdi tek bir korkusu var...
Erzurum'da memur emeklisi bir ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Hakan Kumcular, 1996 yılında Balıkesir'de motosiklet kazası geçirdi. Arkadaşının kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucunda Kumcular'ın sağ karın boşluğuna dikiz aynası saplandı. Issız yerde meydana gelen kaza yerinde, 1 saat kadar yaralı halde bekleyen Kumcular, yoldan geçenlerin fark etmesi üzerine Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sonrası filmlere konu olacak cinsten...
Kalp atışını dinlemeye çalıştı ama ters tarafta olduğu için...
Acil serviste görevli doktor, stetoskop cihazıyla kalp atışını dinlemeye çalıştığını, duyamayınca, öldüğünü düşünerek, diğer hastalara bakmaya gittiğini, döndüğünde ise nefes aldığını ve nabzının attığını fark ettiğini söyledi. Doktorun daha sonra stetoskop cihazının bozuk olduğunu düşünerek, başka cihazla yeniden dinleme yaptığını, sonuç alamayınca röntgen filmi çektirdiğini ve organlarının milyonda 1 görülen ters tarafta olduğunun saptandığını anlattı.
Şimdi en büyük korkusu: Yanlış müdahale
Motosiklet kazasının, yaşamında dönüm noktası olduğunu belirten ve özel bir şirkette pazarlama bölge sorumlusu olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Hakan Kumcular, en büyük korkusunun herhangi bir kaza geçirmesi halinde Balıkesir'dekine benzer durumla karşılaşmak olduğunu söyledi. Kumcular, sürücü belgesine, nüfus cüzdanına ve göğsüne bir dövme yaptırarak 'kalbi sağdadır' notunun mutlaka yazılmasını istedi.
"Bu benim hayatımın sonu olabilir"
Kumcular, "Hep yanlış müdahaleden korkuyorum. Eğer kaza sonrası götürüldüğüm hastanede kalbimin ve organlarımın ters tarafta olduğu bilinmezse bu benim hayatımın sonu olabilir. Onun için sürücü belgesine, kimliğime, koluma özel bir bilezik, ya da göğsüme bir dövme yapılarak 'kalbi ve organları sağdadır' uyarısının yazılması hayati önem taşıyor. Evlenmeden önce eşim 'teklifimi reddeder' diye kalbimin ve organlarımın ters olduğunu söylemedim. Durumumu evlendikten birkaç ay sonra açıkladım ve eşim de normal karşıladı. Çok şükür, her iki çocuğum da normal. Onlarda herhangi bir terslik yok" diye konuştu.