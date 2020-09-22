Doktorun öldü sanıp bıraktığı adam şok gerçekle karşılaştı Erzurum'da film gibi olay

"Bu benim hayatımın sonu olabilir"

Kumcular, "Hep yanlış müdahaleden korkuyorum. Eğer kaza sonrası götürüldüğüm hastanede kalbimin ve organlarımın ters tarafta olduğu bilinmezse bu benim hayatımın sonu olabilir. Onun için sürücü belgesine, kimliğime, koluma özel bir bilezik, ya da göğsüme bir dövme yapılarak 'kalbi ve organları sağdadır' uyarısının yazılması hayati önem taşıyor. Evlenmeden önce eşim 'teklifimi reddeder' diye kalbimin ve organlarımın ters olduğunu söylemedim. Durumumu evlendikten birkaç ay sonra açıkladım ve eşim de normal karşıladı. Çok şükür, her iki çocuğum da normal. Onlarda herhangi bir terslik yok" diye konuştu.