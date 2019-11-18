Doktoru tarih verip duyurdu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil gelişmesi
Yaklaşık 8 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in doktorundan açıklama geldi.
Türk televizyonlarının sevilen yüzü Mehmet Ali Erbil’den sevenlerine müjdeli haber geldi. Ünlü şovmenin doktoru Jan Klod Kayuka, Erbil’in tedavi sürecinin iyi gittiğini söyleyerek taburcu olabileceği tarihi açıkladı.
112
Toplardamarında iki pıhtı oluşan ve ilaç tedavisi süren Mehmet Ali Erbil hakkında konuşan Kayuka, ünlü şovmenin baş ağrılarının hafiflediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
212
Haftaya hastaneden çıkabilir
“Mehmet Ali Bey’in tedavi süreci iyi. Baş ağrıları daha da hafifledi ve tedavisi devam ediyor. İnşallah haftaya hastaneden çıkabilir.”
312
Ameliyat olacak deniyordu
Öte yandan Erbil’in hafta başında ameliyat olacağı iddia edilmiş ancak doktorları tarafından bu haber yalanlanmıştı.
412