Doktorluğu bıraktı 3 dönüm arazi aldı ekmeye başladı kilogramı 250 bin lira

Safran Festivali’nin kente çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Ergüder, “Yani safran aldığı coğrafi işaretle hele bu seneki Avrupa işaretinden sonra gerçekten aslında bu kadar yoğun geçmeyen bir dönemi şu anda şehirde yüzde 100’e varan doluluğa getirmemizi sağladı. Biz biraz önce toplantıda da bahsettim. Geçen sene gelen bir sunucumuz için bile bir odayı bulmakta güçlük çektik. Bu da bizim safranla ilgili festivali yaparken ki baştaki hedefimizle ilgili doğru noktaya ulaştığımızı gösteriyor” diye konuştu.