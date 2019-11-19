Doktorlar bir izahını bulamıyor! Bursalı adam 40 yıldır cam yiyor

BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yiyor. Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, "Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var" dedi.