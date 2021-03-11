Doktorlar bile şok oldu! Eline kürdan batan adam ölümden döndü
İSTANBUL Nişantaşı'ndaki bir lokantada 37 yıldır garsonluk yapan 50 yaşındaki İsrafil Türkmen'in bir kürdan batması yüzünden başına gelenler doktorları bile hayrete düşürdü.
37 yıldır garsonluk yapan İsrafil Türkmen'in başına gelenler doktorlar dahil herkesi şoke etti. Türkmen boş tabakları topladığı sırada peçete arasına sarılı olan kürdanı fark etmedi ve ne olduysa ondan sonra oldu.
3 ay önce lokantaya bir müşteri geldi. Müşteri yemeğini yedi masadan kalktı.Garson Türkmen masayı toplamak için eline bir bez alarak masadaki boş tabakları topladığı sırada peçete arasına sarılı olan kürdanı fark etmedi. Kürdan, Türkmen'in eline battı. Kanama oldu. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Sabah'ın haberine göre İsrafil Türkmen o andan itibaren yaşananları şu şekilde anlattı:
Elim kanayınca, ne olur ne olmaz, pandemi sürecindeyiz diyerek, elimi sıkıp iyice kanamasını, varsa mikrobun çıkmasını sağladım. Ertesi gün elim kızardı, şişmeye başladı. Doktora gittim. Tetanos iğnesi yaptı. Ancak iki gün sonra elim balon gibi oldu. Bu kez, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Oradaki doktor kürdanın kullanılmış bir kürdan olmasından dolayı enfeksiyon kapmış olabileceğimi söyledi. Birkaç gün izleme yapacaklarını söylediler.
Bir süre sonra parmağımdaki acıdan duramaz, uyuyamaz oldum. Hastaneye gittiğimde doktorlar ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum. Enfeksiyonlu bölge temizlendi. Elim 1 ay boyunca alçıda kaldı. 25 gün süresince elimi doktorlarımın verdiği sıvıyla temizledim. Fizik tedavi gördüm. Yaklaşık 3 ay boyunca işime gidemedim.