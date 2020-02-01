Doktorlar 20 yıl ömür biçti anne ilgisiyle 31 yıldır hayata tutunuyor

'tedavisi yok, boşuna para harcıyorsun' dediler

"Çağlar'ı yaşatmak için onun sevdiği, beğendiği bütün aktiviteleri yapmaya çalıştım. Her ne kadar eşim ve akrabaları, 'tedavisi yok, boşuna para harcıyorsun' deseler de biz Çağlar'la her şeyi yaptık. Annem ve aynı hastalıktan olan kardeşim de engelliydi, onları da sırtımda taşıdım. Biz Çağlar'la hiç eve kapanmadık. Çağlar'la hep sosyal aktivitelerde birlikte olduk. Hastalığın gen ve ilaç araştırma çalışmaları var, bu çalışmalar oluncaya kadar kaslarımızı fizik tedavi ve kök hücre çalışmasıyla sağlam tutmalıyız."