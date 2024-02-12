Doğuştan engelli şampiyon yüzücü, doktoru sayesinde ayağa kalktı!
Yüzmede Türkiye şampiyonlukları bulunan cam kemik hastası Ağrılı Süleyman Erim, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyatlarla yürümeye başladı.
Ağrı'da doğuştan cam kemik hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren ve ilk ile ortaöğretimini uzaktan ve örgün olarak tamamlayan 20 yaşındaki Erim, bu hastalık yüzünden çeşitli illerde çok sayıda ameliyat oldu.
Farklı bir merkezde 2019'da dizine uygulanan platini kırıldıktan sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Çağatay Engin'e başvuran Erim'in tetkiklerinde, her iki kemiğinde kırık ve eğrilikler tespit edildi.
Engin ve ekibince yapılan başarılı operasyonlarla bacaklarındaki kırıkları düzeltilen ve teleskopik çivi uygulanan Erim, ameliyat sonrası gördüğü tedavilerle yürümeye başladı.
Üniversite okumak ve daha çok madalya kazanmak istiyor
Bedensel engelliler yüzme yarışlarında şu ana kadar 5 Türkiye birinciliği elde eden ve "Süper kahramanım" dediği doktoru Engin sayesinde tekerlekli sandalyeye bağımlı olmaktan kurtulan Erim, üniversite okumayı ve daha çok madalya elde etmeyi hedefliyor.