Doğuş şarkıcılığı bıraktı o da kendi markasını çıkardı bakın ne üzerine
Doğuş, şarkıcılığı bir kenara bıraktı kendi markasını çıkardı. Doğuş, markasına ise çok güvendiğini söyledi.
Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı. Sanatçı, kendi adını taşıyan 'Doğuş' markasının tanıtım çekimlerinin yapıldığı Kağıthane Art Yapım'da gazetecileri ağırladı.
Markasına güvendiğini belirterek sözlerine başlayan Doğuş, şunları söyledi:
"6 aydır bu proje var. Yabancı bir firma ile kendi markamız olan Daxx Cosmetic ile çalışıyoruz. Kadın erkek parfümümüz çıkıyor.''
''Kozmetikte ses getireceğimize inanıyorum. Çünkü çok kaliteli ürünler çıkardığımıza inanıyorum. Kolonyamızda E vitamini var. Parfümle kolonyalarımız var. Gece gündüz kremimiz var."
Şarkıcılıktan önce birçok meslekte çalıştığını ifade eden Doğuş, "Daha önce işportacılık yaptım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. İnşaatta çalıştım. Simit, su, poşet sattım. Bunlarla gocunacak bir şeyim yok. Yaptığım her iş ile gurur duyuyorum" dedi.