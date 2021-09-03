Doğumuna günler kala şartlı tahliye edildi! Hapiste gördüğü işkenceyi ve aklındaki o soruyu anlatı
İSRAİL'in doğuma günler kala şartlı tahliye ettiği hamile Filistinli, hapiste yaşadıklarını anlattı. "Hamile olduğumu söylememe rağmen şiddetli bir şekilde darbedildim. Başıma, sırtıma ve karnıma vurdular" diyen Enhar ed-Diyk (25), "Kendi kendime, 'Tek başıma hapiste bebeğime nasıl bakacağım' diye sordum hep" ifadelerini kullandı.
İsrail'in dün akşam serbest bıraktığı Filistinli hamile tutuklu Enhar ed-Diyk (25), hapiste geçirdiği 5 aylık zorlu süreçte şiddet ve kötü muameleye maruz kaldığını, bebeğini kaybetme tehlikesi yaşadığını belirtti. Doğuma günler kala, İsrail mahkemesinin "40 bin şekel (yaklaşık 12 bin 500 dolar) kefalet ve Ramallah kentine bağlı Kefr Nimet beldesinde ailesinin yanında ev hapsinde tutulması" şeklindeki şartlı tahliye kararıyla hapishaneden çıkan Diyk, hamileliğinin son 5 ayını geçirdiği cezaevi sürecini ve yaşadıklarını anlattı.
Serbest kaldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Diyk, "Sevinçten gece boyu uyumadım. Gerçekten serbest mi bırakıldım? Hayal mi gerçek mi? Hala inanamıyorum. Allah'a hamdolsun. Annemin evinde ve özgürüm. Eşim ve kızımla yaşadığım kendi evime dönmek isterdim ama olsun burası da benim evim." ifadelerini kullandı. Filistinli genç kadın, serbest bırakılışını önce Allah'a, sonra da İsrail'i bu kararı almaya mecbur bırakan gösteriler ve medya yayınlarına borçlu olduğunu dile getirdi.
"Hamile olduğumu söylememe rağmen darbedildim"
İsrail'i kendisini ve karnındaki bebeği öldürmeye çalışmakla suçlayan Diyk, "Hamile olduğumu söylememe rağmen şiddetli bir şekilde darbedildim. Başıma, sırtıma ve karnıma vurdular. Aldırış etmediler." dedi. Önce Hasharon Hapishanesi'ne götürüldüğünü, orada en temel insani gereksinimlerden yoksun bir hücrede 30 gün kaldığını aktaran Diyk, "Hamileyim. Yatak ve battaniye istedim. Çok soğuktu. Ancak boşuna. Sadece azıcık yemek verdiler." diye konuştu.
Daha sonra Filistinli kadın tutukluların olduğu Damon Hapishanesi'ne nakledildiğini, orada da tutukluların durumunun son derece kötü olduğunu belirten Diyk, İsrail'in Filistinlilere istediği gibi davrandığını, herhangi bir gerekçeye de ihtiyaç duymadığını, hamile olduğu halde kendisini tutuklayabildiğini söyledi.