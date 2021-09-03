Doğumuna günler kala şartlı tahliye edildi! Hapiste gördüğü işkenceyi ve aklındaki o soruyu anlatı

Serbest kaldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Diyk, "Sevinçten gece boyu uyumadım. Gerçekten serbest mi bırakıldım? Hayal mi gerçek mi? Hala inanamıyorum. Allah'a hamdolsun. Annemin evinde ve özgürüm. Eşim ve kızımla yaşadığım kendi evime dönmek isterdim ama olsun burası da benim evim." ifadelerini kullandı. Filistinli genç kadın, serbest bırakılışını önce Allah'a, sonra da İsrail'i bu kararı almaya mecbur bırakan gösteriler ve medya yayınlarına borçlu olduğunu dile getirdi.