Doğumda rahim ne kadar genişliyor? Sosyal medyada viral olan fotoğraf!

Doğum anında bir kadının serviksi 3 santimetreden 10 santimetreye kadar açılabilir. Bir kadının doğum yapabilmesi için serviksinin on santimetre genişlemesi gerekir ama bunun ne kadar büyük olduğunu görselleştirmek oldukça zordur. Ancak, sosyal medyada viral hale gelen bir görüntü, on santimetre genişlemenin gerçekte nasıl göründüğünü ortaya koyuyor, annenin vücutlarının doğum yaparken neler yaşadığını daha iyi anlayabilmenizi sağlıyor.