Doğum kilolarından kurtuluyor! Fahriye Evcen Karan bebekle yürüyüşlere başladı!

Fahriye Evcen, hem doğum kilolarından kurtulmak isteyip hem de bebeği Karan'dan ayrılmak istemeyince evin bir odasını fitness salonuna çevirmişti. Evcen, kendisine yarımcı olması için bir de özel spor hocasıyla anlaşmıştı. Evcen'in evde yaptığı pilatesin yanı sıra bebeği Karan ile de orman yürüyüşlerine başladığı görüldü.