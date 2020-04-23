Doğu'da sağanak Batı'da fırtına var! Meteoroloji paylaştı
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'in batısında beklenen sağanak yağışların Antalya, Burdur, Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirecek. Ancak Doğu'da sağanak beklenirken Batı'da fırtına etkili olacak.
Yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Denizli, Hatay ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın durumu
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.