Doğrudan kalbe etki eden yeni hastalık kapıda, sizi vuracak! Havada aşk kokusu var! Dinçer Güner'den günlük burç yorumları

Koç; Aklında çok fazla plan var. Fazla sorumluluk aldığını hissediyorsun. Yaptığın işlerden keyif almaya bak. Bugün ekstra enerji ihtiyacı hissedebilirsin. Yediğine, içtiğine ve sağlığına çok dikkat et. Bugün duygularının ön planda olduğu bir gün olacak. Çok fazla şeyi aynı anda yapmak istiyorsun. Maymun iştahlı davranıyorsun. Her şeye aynı anda yetişemezsin. Bu konuda dikkatli ol ve aceleci davranma.