Doğrudan kalbe etki eden yeni hastalık kapıda, sizi vuracak! Havada aşk kokusu var! Dinçer Güner'den günlük burç yorumları
Haftanın dördüncü günü itibariyle hasadımızı yapmaya başlıyoruz. Bolca aşk, para, sağlık, huzur, bereket bizimle olacak. Şans beni bulmaz demeyin. Bugünün olumsuz etkilerini sıfıra indirmek gerek... Neler yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Retro bizi nasıl karşılıyor? Dinçer Güner, sizler için bugünün burç yorumlarını yazdı...
Haftanın dördüncü gününde gezegenler bizler için harika enerjiler gönderiyor. Doğru zamanda doğru adımlar atarak kusursuz bir gün geçirebilirsiniz. Ne için ne emek sarfettiyseniz, hepsi için teker teker hasat vakti geldi. Bu dönemde havadan aşk kokuları eksik olmayacak. Dinçer Güner sizler için yazdı...
Satürn Retrosu başladı!
İlahi adalet zamanı... İyi veya kötü karmaların karşılığının yaşandığı o döneme girdik. Kim kimi kırdıysa, üzdüyse; aynı yerden başkasıyla da olsa aynı durumu yaşayacak. Aynı şekilde, iyi yapılan ve emek verilen ne varsa, şimdi hasat ve ödül zamanı...
İşte 9 Haziran 2022'nin merak edilen burç yorumları...
Koç; Aklında çok fazla plan var. Fazla sorumluluk aldığını hissediyorsun. Yaptığın işlerden keyif almaya bak. Bugün ekstra enerji ihtiyacı hissedebilirsin. Yediğine, içtiğine ve sağlığına çok dikkat et. Bugün duygularının ön planda olduğu bir gün olacak. Çok fazla şeyi aynı anda yapmak istiyorsun. Maymun iştahlı davranıyorsun. Her şeye aynı anda yetişemezsin. Bu konuda dikkatli ol ve aceleci davranma.
Boğa; Bugün kişisel yaşamınla ilgili öz eleştiri yapacağın bir gün olacak. Zamanında uykusuz kaldığın, uğruna planlarını iptal edip çalıştığın işlerin ekmeğini yavaş yavaş yemeğe başlayacaksın. Fedakarlıklarının karşılığını misliyle alacaksın. Kısa süre önce yaşadığın bazı sıkıntıların seni olgunlaştırdığını hissediyorsun. Ev içinde huzurlu günler yaşıyorsun. Ailenle daha fazla zaman geçirmek sana iyi gelecek.