Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir'den sevgilisi Oğuzhan Koç'la olay poz!
2021 yılıyla aşklarını ilan eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden yeni aşk pozu geldi.
2021 yılının ilk aş bombalarından Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ocak ayında aşklarını ilan etti. Artık saklanma gereği duymayan çift, ilişkilerini göz önünde yaşamaya başladı. Şimdilerde ise Demet Özdemir-Oğuzhan Koç birlikteliği doludizgin devam ediyor.
26 Şubat'ta 29 yaşına basan Özdemir, aşkını sosyal medyaya taşıyarak, kural bozdu. Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi bulunan Demet Özdemir, sevgilisi ile bu yeni karesini Instagram hesabından yayınladı.
Ünlü oyuncunun öpücük ve güneş emojileri ile birlikte paylaştığı bu gönderi 824 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Özdemir ile Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.