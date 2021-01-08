Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir zirveyi Hande Erçel'e kaptırdı

Geçtiğimiz günlerde yüz hesaplama sistemi ile altın orana sahip olan Türk ünlü kadınların listesi yayımlandı. Demet Özdemir, Hande Erçel'in gerisinde kaldı. Son olarak ise Adba Analytics 2020 yılına ait listesini açıkladı. Listede 2020'nin popüler kadın oyuncuları yerini aldı.