Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir zirveyi Hande Erçel'e kaptırdı
TV8'de yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir başrolü Demet Özdemir, Sen Çal Kapımı başrolü Hande Erçel'e zirveyi kaptırdı. Adba Analytics 2020 yılına ait popüler kadın oyuncular listesi açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde yüz hesaplama sistemi ile altın orana sahip olan Türk ünlü kadınların listesi yayımlandı. Demet Özdemir, Hande Erçel'in gerisinde kaldı. Son olarak ise Adba Analytics 2020 yılına ait listesini açıkladı. Listede 2020'nin popüler kadın oyuncuları yerini aldı.
FOX TV'deki dizisi Sen Çal Kapımı ile ekranların sevilen yüzü Hande Erçel, yine listenin birinci sırasında yerini aldı.
Hande Erçel'i ise yine TV8'deki dizisi Doğduğun Ev Kaderindir ile adından söz ettiren Demet Özdemir takip etti.
Star TV'deki dizisi Sefirin Kızı ile ön plandaki Neslihan Atagül üçüncü oldu.