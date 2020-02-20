Doğduğun Ev Kaderindir dizisini bitirecek hata pes dedirtti!

Dizide 20'li yaşlarının sonuna gelmiş, küçükken yaşadığı acıları bir türlü unutamadığı için aradığı aşkı bulamamış ve evlenmekten korkan Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir'in dizide sessiz ve donuk olması, repliklerinin çok kısa olması izleyicinin tepkisine neden oldu.