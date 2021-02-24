Doğduğun Ev Kaderindir başrolü Demet Özdemir o yorumuyla kahkaha attırdı
Demet Özdemir, Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Altına yazdığı yorum takipçilerini çok güldürdü.
TV8'in fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep karakterine hayat veren başrol Demet Özdemir, sosyal medyada espirili kişiliğini ön plana çıkardı. Uzun bir süredir dram dizisinde rol alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.
Şu sıralar sevgilisi Oğuzhan Koç ile adı anılan Demet Özdemir, sosyal medyanın yakından takip ettiği ünlü isimlerden biri. Son olarak dizinin bir sahnesinden kareyi paylaşan oyuncunun paylaşımının altına düştüğü not dikkat çekti.
Dizide, Zeynep isimli bir avukatı canlandıran Demet Özdemir, elinde çantası ile görüldüğü sahnede, arkasında asılı duran kilime gönderme yaparak "Halı, kilim, pas pas kenarı 3 dakikada yapılır, evinize teslim edilir" notunu düştü.
Demet Özdemir'in bu paylaşımı takipçileri tarafından kahkahalarla karşılandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu paylaşıma beğeni yağdırdı.