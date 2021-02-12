Doğduğu gün yoğun bakıma alındı! Balık pulu hastası Zahide günden güne eriyor
MANİSA Sarıgöl'de yaşayan 3 çocuklu İsa Akdağ (35) ve Fadime Akdağ (35) çiftinin kızları Zahide Akdağ, halk arasında 'balık pulu' adı verilen 'iktiyozis' hastalığıyla dünyaya geldi. Doğduğu anda yoğun bakıma alınan Zahide, yaşama tutundu ama sıkıntıları bitmek bilmedi. Arkadaşları ile oynayamayan Zahide, "Tedavi olmak istiyorum" diyor...
Halk arasında 'balık pulu' adı verilen 'iktiyozis' hastalığıyla dünyaya gelen Zahide'nin vücudunun devamlı nemli tutulması için kremler kullanılıyor. Aksi halde yaralarında kanamayla beraber şiddetli kaşıntılar ortaya çıkıyor. Derinin yüzeyinde ölü deri hücrelerinin kalın, kuru döküntüler halinde birikmesine neden olan kalıtsal bir cilt bozukluğu olan hastalığın tedavisi için farklı illerdeki birçok hastaneye başvuran Akdağ çifti, sonuç alamadıklarını belirterek, yardım istedi.
Anne Fadime Akdağ, “Çocuğum doğuştan böyleydi. Bir ay boyunca yoğun bakımda yattı. Çocuğuma nasıl bakacağız diye çok korkuyordum. Hemşirelerin yardımıyla bakımını öğrendim. Zahide, yürümeye başlayınca kontrollerini hiç aksatmadık. Haftada bir, ayda bir İzmir'e hastaneye gittikçe doktorlar tarafından kremleri değiştirildi.
'Üç ayda bir, beş ayda bir geleceksiniz' dediklerinde, yine hastaneye gitmeye devam ettik. Daha sonra çareyi Türkiye'nin çeşitli illerindeki hastanelere giderek, aradık. Hatta eşim 'Başka bir ülkede çaresi varsa gidebilirim' dedi.
Doktorlar 'Bu hastalığın çaresi yok' dedi. Kullandığımız kremlerin bir faydasını görmedik. Zahide, yazın sıcağa gelemiyor, kışın soğuğa gelemiyor. Akşam, sabah kremlerini sürüyoruz.