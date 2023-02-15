Doğan Rutkay, Naci Görür'e 'artık yeter, sus' dedi! Çocukları varmış, korkudan uyuyamıyormuş
Güldür Güldür Show'un 'Yeter'i Doğa Rutkay, Kahramanmaraş depremi konusunda 3 gün önce yaptığı uyarıda haklı çıkan deprem uzmanı Naci Görür'ün "İstanbul depreminde 500 bin kişi ölecek" uyarısından rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından Naci Görür'e "Ama artık yeter! Korkudan uyuyamıyoruz" diyerek susması tavsiyesinde bulundu. Doğa Rutkay'a tepki yağdı: Kimse uyumasın diye yapıyor zaten...
Güldür Güdür Show'daki 'Yeter' karakteriyle tanınan oyuncu Doğa Rutkay, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 90 bin binanın çok çürük olduğu İstanbul için yapılan uyarılardan rahatsız oldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'e "Artık yeter susun" çağrısı yaptı. Sosyal medya ayağa kalktı. Doğa Rutkay'dan geri adım geldi...
Kahramanmaraş depremi için günler öncesinden uyaran ve haklı çıkınca "Biz bu uyarıları boyuna mı yapıyoruz" diye isyan eden deprem uzmanı Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremi için uyarılarını sürdürüyor. Katıldığı bir programda beklenen İstanbul depremiyle ilgili konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Bakkal hesabı yapıyorum" deyip yaptığı hesapta muhtemel bir depremde İstanbul'da 500 bin kişinin öleceğini söyledi.
Naci Görür'ün o videosunu alıntılayan Doğa Rutkay, iki çocuk annesi olduğunu belirterek, Naci Görür’ün sözlerine tepki gösterdi. Doğa Rutkay, “Kıymetli hocamdan özür dileyerek şöyle söylemek istiyorum! Doğrudur hocam. Ama artık yeter! İstanbul korkusundan yasımızı yaşayamadık. Korkudan uyumuyoruz. Anneyiz nefes alamıyoruz. Geldi ha gelecek dediniz duyduk! Evet! ama şu sıra bu söylemler bizi parçalıyor. Lütfen yeter” dedi.
Bunun üzerine sosyal medya ayağa kalktı. Sosyal medya kullanıcıları, Doğa Rutkay'a "Uyuma zaten, sen de uyuma kimse de uyumasın ki bir daha böyle büyük yas tutmak zorunda kalmayalım", "Evet tam sırası topluma örnek olma şekliniz tam pısırıkca susalım konuşmayalım yanlışları önlem almak için toplumca birlikte hareket etmeyelim" şeklinde yüklendiler. Bilim Akademisi üyesi Naci Hoca'nın haklı çıktığı depremler tek tek hatırlatıldı.