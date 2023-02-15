Doğan Rutkay, Naci Görür'e 'artık yeter, sus' dedi! Çocukları varmış, korkudan uyuyamıyormuş

Kahramanmaraş depremi için günler öncesinden uyaran ve haklı çıkınca "Biz bu uyarıları boyuna mı yapıyoruz" diye isyan eden deprem uzmanı Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremi için uyarılarını sürdürüyor. Katıldığı bir programda beklenen İstanbul depremiyle ilgili konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Bakkal hesabı yapıyorum" deyip yaptığı hesapta muhtemel bir depremde İstanbul'da 500 bin kişinin öleceğini söyledi.