Doğalgaz faturası Ece Erken'i çıldırttı! "Ya hayırdır, pes" diyerek isyan etti
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Ünlü sunucu Ece Erken'in 'doğalgaz' faturası ile isyan ettiği paylaşım sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Erken, evine gelen doğal gaz faturasına "Ya hayırdır benim evim bir daire sadece bir daire. Pes!" sözleriyle isyan etti.
Kışla birlikte gelen doğal gaz faturaları da gündem olmaya başladı.
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Gelen zamlar zaman zaman sosyal medyada da gündem olurken sunucu Ece Erken de bir paylaşım yaptı.
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Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken reddi miras yaparak gündeme gelmişti.
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Son olarak ise oğluna bakıcı arayarak ayda 10 bin TL'yi gözden çıkaran Erken bakıcı bulamadığı için sitem etmişti.
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