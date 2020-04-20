Doğa harikası Pamukkale'nin son hali ibretlik! Korona yasağıyla beyazladı
PAMAKKALE koronavirüs sebebiyle ziyarete kapatılınca temizlendi ve olması gereken 'beybeyaz' haline döndü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'le 19 Mart'tan bu yana insan girişi yasak.
Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından Pamukkale'de koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim oldu. Dünyanın dört bir yanından turisti ağırlayan Pamukkale, salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart tarihinde ziyaretçi girişine kapatıldı. Kararın ardından hiç olmadığı kadar boş bir görüntüye bürünen 'Beyaz cennet' ıssız bir hal aldı.
ZİYARETLER 1 AY DURDU, TRAVERTENLER BEYAZLADI: Geçtiğimiz 2019 yılında 2 milyon 580 bini aşkın turist sayısıyla rekor kıran Pamukkale, 2020 yılına ise kötü başladı. Girişlerin yaklaşık 1 aydır durduğu Pamukkale, uzun süredir kapalı kalmasından nedeniyle daha beyaz görüntüsüyle dikkat çekti. Eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Pamukkale'nin bu hali, drone ile havadan görüntülendi.
'BEYAZ HALİ ORTAYA ÇIKMIŞ': Pamukkale'nin çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çeken Serkan Urgancı, şu ifadeleri kullandı; "Buraya yıllardır gelirim. Daha önce hiç bu şekilde görmemiştim. Şu an hiç kimse yok. Beyaz hali de ortaya çıkmış.
''BU İNSANLIĞA DERS OLMALI'': Doğa insan olmadığında kendisini toparlayabiliyor. Çiçekler açmış, bu hali benim hoşuma gitti. Kuş, kaz ve ördek sesleri duyulabiliyor. Bu insanlığa ders olmalı. Doğayı ve tabiatı koruyabilmeliyiz"