Doğa harikası Pamukkale'nin son hali ibretlik! Korona yasağıyla beyazladı

Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından Pamukkale'de koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim oldu. Dünyanın dört bir yanından turisti ağırlayan Pamukkale, salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart tarihinde ziyaretçi girişine kapatıldı. Kararın ardından hiç olmadığı kadar boş bir görüntüye bürünen 'Beyaz cennet' ıssız bir hal aldı.