Diziye gelen ünlü isim de fayda etmedi Kanal D o dizinin fişini çekti
Kanal D'nin güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizisi için final kararı alındığı iddia edildi. Diziye yeni katılan oyuncu da reytingleri yükseltmedi.
Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği cumartesi günleri ekrana gelen dizisi 'Çatı Katı Aşk' için final kararı alındığı iddia edildi.
Yaz döneminde ekran macerasına başlayan, başrollerini Furkan Andıç, Selin Şekerci, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz'in paylaştıkları Çatı Katı Aşk dizisi ekranlara veda ediyor.
Diziye geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Selin Şekerci dahil olurken, Ezgi Şenler ise projeden ayrılmıştı.
Çatı Katı Aşk konusu: Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir “yalan”la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpıştı, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi gördüler.