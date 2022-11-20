Diziydi gerçek oldu! Kurtlar Vadisi'nde Çakır açmıştı polis suç üstü bastı
Kurtlar Vadisi dizisindeki efsane karakterlerden Süleyman Çakır'ın açtığı kumarhane gerçek oldu. Dizinin kumarhane bölümlerinde çekim için kullanılan mekana polis kumar baskını yaptı.
Dizideki kumarhanenin gerçek kumarhaneye çevrilerek "Casino" olarak dizayn edildiği ortaya çıktı. Operasyonda işletmeci ile 27 kumarbaz gözaltına alındı. Kumarhaneye baskın anı saniye saniye polis kamerası tarafından görüntülendi. İşte olayın detayları...
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi, Gümüş Yolu caddesi üzerinde bulunan bir mekanın kumarhane olarak kullanıldığını tespit etti. Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süre takibe aldıkları binaya çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.
Casino yapmışlar
Kurtlar Vadisi dizisinde "Süleyman Çakır" karakterinin açtığı kumarhane çekimlerinin yapıldığı mekana 11 Kasım 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında savcılıktan alınan izinle baskın yapıldı.
Baskın sırasında içeri giren ekipler, dizi bölümlerinde görülen görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi. Mekanın "Casino" olarak dizayn edildiği "Teksas Pokeri" ve "Blackjack" adlı kumar oyunlarının oynatıldığı ortaya çıktı