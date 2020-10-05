Dizinin başrolü veda ediyor! Bir Zamanlar Çukurova'da isyan ettiren ayrılık
ATV'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncularından birisinin diziye veda edeceği öğrenildi. Seyirci bu habere tepki gösterdi.
Başarılı dizi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başında kara bulutlar gezinmeye başladı. Yeni sezonu perşembe akşamları seyirciyle buluşacak şekilde açan dizide ayrılık var. Başrol oyuncularından birinin ilerleyen bölümlerde Bir Zamanlar Çukurova’ya veda edeceği öğrenildi.
Tv100’de yer alan habere göre Vahide Perçin dizinin 71. bölümünde ayrılacak. Nazan Kesal’ın güçlü bir kadın oyuncu olarak katıldığı dizide Vahide Perçin’in ayrılışı için zemin hazırlandığı düşünülüyor.
Vahide Perçin’in diziden ayrılacağı haberi sosyal medyada yayılmaya başlayınca izleyenlerden tepki yağdı.
Perçin’in oynadığı Hünkar’ın diziden ayrılışının da oldukça sarsıcı olacağı ifade ediliyor. Hünkar’ın dizide ölerek karakterinin hikayesine son verileceği bilgisi paylaşılmakta.