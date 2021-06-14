Dizilerin yakışıklı oyuncusundan olay aşı paylaşımı!

kinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı Bengü, “Bugün ben de aşımı oldum. Öncelikle müzisyen dostlarımın, sektörümüzün ve tabii ki tüm halkımızın aşısına kavuşması dileğimle… Umarım uzun zamandır büyük zorluklarla ayakta kalmaya çalışan sanat, etkinlik ve müzik sektörü de tez zamanda eski günlerine kavuşur. Aşı sırasının bana gelmesiyle bir, ikinci mutluluk sebebim de şu an 18 haftalık gebe oluşum. Herkes gibi biz gebelerin de aşılanması çok önemli. Özellikle üçüncü ay bittikten sonra corona aşılarından herhangi birini güvenle yaptırabiliriz. Oğluma ve bana şifa olsun inşallah” dedi.