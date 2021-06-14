Dizilerin yakışıklı oyuncusundan meslektaşlarını kızdıracak Covid 19 aşısı paylaşımı!
Yakışıklı oyuncu Tolga Güleçi İnstagram hesabından meslektaşlarını ve sanat camiasında tartışmalara yol açacak bir eleştiride bulundu. Covid 19 aşısı yapılırken fotoğraf paylaşanları anlayamadığını belirten Güleç, "Neden her aşı olan aşı olurken fotoğraf paylaşıyor. Böyle bir mecburiyet mi var?" diye serzenişte bulundu.
Tolga Güleç, kişisel Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde aşı olan meslektaşlarına ve bazı ünlülere üstü kapalı bir eleştiride bulundu.
"Şu sıralar kafama takılan bir soru; neden her aşı olan , aşı olurken fotoğraf paylaşıyor, cidden bilmediğimden soruyorum. Böyle bir mecburiyet var mı?" ifadelerini kullandı.
Ünlü isimler aşıya koştu
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, "Aşı sırası müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine geldi" açıklamasından sonra ünlü isimler aşı olmaya başladı.
kinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı Bengü, “Bugün ben de aşımı oldum. Öncelikle müzisyen dostlarımın, sektörümüzün ve tabii ki tüm halkımızın aşısına kavuşması dileğimle… Umarım uzun zamandır büyük zorluklarla ayakta kalmaya çalışan sanat, etkinlik ve müzik sektörü de tez zamanda eski günlerine kavuşur. Aşı sırasının bana gelmesiyle bir, ikinci mutluluk sebebim de şu an 18 haftalık gebe oluşum. Herkes gibi biz gebelerin de aşılanması çok önemli. Özellikle üçüncü ay bittikten sonra corona aşılarından herhangi birini güvenle yaptırabiliriz. Oğluma ve bana şifa olsun inşallah” dedi.