Dizi sezon finaline girdi, Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel aşklarını itiraf etti!
İclal Aydın'ın çok okunan romanından uyarlanan, ekranların en çok izlenen dizisi Üç Kız Kardeş'in sezon finaline girmesiyle Mine ve Mesut karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel aşklarını ilan etti!
Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş sezon finaline girdi, arkasından aşk itirafı geldi! Dizide Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal ile Mesut rolünü canlandıran Demircan Kaçel'in sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü.
Sette başlayan arkadaşlık, aşka dönüştü..
Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel, İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimlerle birlikte rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde tanıştı.
Sevgili olduklarını o paylaşımla itiraf ettiler..
Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel sevgili olduklarını yaptıkları o paylaşımla ilan etti..
"Ve bir aşk oldu"
Oyuncu çift, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları bu paylaşımla aşklarını doğruladı "Ve bir aşk oldu"..