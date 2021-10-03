Dizi oyuncusu pedofili sapık çıktı! Fatih Göksel Aydoğduoğlu Twitter'in ihbarıyla yakalandı

Daha öncede Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte 'başkomiser' kimliğiyle yakalananan dizi ve film oyuncusu Fatih Göksel Aydoğduoğlu, çocuk istismarcısı bir sapık çıktı. Aydoğdu, Twitter tarafından yaptığı çocuk cinselliğiyle ilgili gizli yazışmaları tespit edilerek ifşa edildi. Polis, sapık oyuncuyu gözaltına aldı...