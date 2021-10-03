Dizi oyuncusu pedofili sapık çıktı! Fatih Göksel Aydoğduoğlu Twitter'in ihbarıyla yakalandı
Dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu, sosyal medya üzerinden pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapınca Twitter'a yakalandı. Gözaltına alınan oyuncunun bilgisayar ve cep telefonundan iğrençlikler çıktı.
Daha öncede Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte 'başkomiser' kimliğiyle yakalananan dizi ve film oyuncusu Fatih Göksel Aydoğduoğlu, çocuk istismarcısı bir sapık çıktı. Aydoğdu, Twitter tarafından yaptığı çocuk cinselliğiyle ilgili gizli yazışmaları tespit edilerek ifşa edildi. Polis, sapık oyuncuyu gözaltına aldı...
Sosyal medya platformu Twitter, bir takım hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti. Twitter, bu durumu Bilişim Dairesi Başkanlığı'na ihbar edince söz konusu hesaplar incelemeye alındı.
Hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan oyuncunun bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde çocuklara ait birçok müstehcen içerik ele geçirildi.
Aydoğduoğlu'nun küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı da belirlendi. Videoları ABD'de telefonuna yüklediğini iddia eden oyuncu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.