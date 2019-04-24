SON DAKİKA
Hakkari Çukurca'da 4 şehidin verildiği bölgeye sızmaya çalışan terörist gruba hava harekatı! Haberin devamı.

Dizi oyuncusu Miray Daner'in değişimi görenleri hayrete düşürdü

Dizi oyuncusu Miray Daner'in değişimi görenleri hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı. Kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşayan Daner'in değişimi görenleri büyüledi.

Dizi oyuncusu Miray Daner'in değişimi görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 1

Son olarak 'Bir Litre Gözyaşı' adlı dizideki rolüyle gündeme gelen Miray Daner, Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka ile büyük bir aşk yaşıyor. 

111
Dizi oyuncusu Miray Daner'in değişimi görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 2

Öyle ki genç çift, nazar değer korkusuna kapılmadan aşk dolu fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

211
Dizi oyuncusu Miray Daner'in değişimi görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 3

20 yaşındaki Miray Daner, bu sefer Instagram'da paylaştığı son fotoğrafıyla gündemde. 

311
Dizi oyuncusu Miray Daner'in değişimi görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 4

Saçlarını boyatan güzel oyuncunun değişimi herkesi büyüledi. 

411