Dizi oyuncusu Açelya Akkoyun'un eski halinden eser yok bir deri bir kemik kalmış
Yıllardır ekranlarda farklı projelerle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ne kadar zayıfladığını gözler önüne serdi.
Kariyer basamaklarını Mahallenin Muhtarları ve Ekmek Teknesi gibi dizilerle tırmanan, son olarak ise geçtiğimiz yıl Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde rol alan Açelya Akkoyun, mutfağa girip kışa hazırlık yaptı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise gözlerden kaçmadı.
Mutfağa girip aldığı domatesleri konserve yapan Açelya Akkoyun, verdiği kilolarla dikkat çekti. Takipçileri ise Akkoyun'un zayıflığını ünlü oyuncuya yakıştırdı. Akkoyun, paylaşımının altında ise şu ifadelere yer verdi:
"Günaydın, domatesler kışa hazır, küçükken en sevdiğim masaldı, ağustos böceği ile karınca, hayatın dengesi bence biraz çalışacaksın, biraz keyif yapacaksın ve her zaman birbirine hizmet edeceğiz, fayda sağlamak için kalbini, aklını, bedenini, çalıştıracaksın. Sevgiler."
Peki Açelya Akkoyun kimdir?: Açelya Akkoyun, 31 Aralık 1972 tarihinde Adana’da doğmuştur. Annesi emekli İngilizce öğretmenidir. Babası Ejder Akkoyun’dur.