Dizi oyuncusu Açelya Akkoyun'un eski halinden eser yok bir deri bir kemik kalmış

Kariyer basamaklarını Mahallenin Muhtarları ve Ekmek Teknesi gibi dizilerle tırmanan, son olarak ise geçtiğimiz yıl Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde rol alan Açelya Akkoyun, mutfağa girip kışa hazırlık yaptı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise gözlerden kaçmadı.