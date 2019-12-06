Diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum diyenler bu 5'liye dikkat!
Kilo veremiyorum ne yapmayım, tüm diyetleri denedim yine de kilo veremiyorum artık öyle ki kilo veremediğim için ağlıyorum, doktor doktor geziyorum diyenler buraya! Kilo verme sürecini baltalayan en yaygın 5 hatayı sizler için derledik. Eğer diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız atıştırmalıklardan, egzersize kadar dikkat etmeniz gerekenler.
Diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum, karnım şiş, çok iştahlıyım diyenler için diyet yaparken en sık yapılan 5 hatayı derledik. Diyet yapıyorum ama kilo vermek yerine aksine kilo alıyorum diyenlerin büyük bir kısmı ile diyet yapmasına karşın kilo vermeyenler çoğunlukla hatalı diyet yöntemleri izler. Eğer vücudunuzda tiroid gibi kilo vermenize engel bir hastalığınız yoksa diyet yaparken ki davranışlarınızı bir gözden geçirin. İşte kilo verme sürecinde dikkat etmeniz gereken 5'li.
Atıştırmayı kesin sadece öğünlerde yemek yiyin: Uzun zamandır az ama sık sık yemenin kan şekerini dengede tutarak açlık krizlerinin önüne geçtiği söyleniyor. Ama yapılan yeni bir araştırma, az sıklıkta daha büyük porsiyonlar yiyenlerin daha az kilo aldığını gösteriyor. Nasıl mı? Atıştırdıklarımızın hepsi çok sağlıklı olmayabiliyor ya da öğünleri hafif tutunca ara öğünlerde atıştırmanın dozunu kaçırabiliyoruz. Üstelik büyük bir öğünü yakmak için vücut, küçük öğünlerden sonra harcadığından daha fazla kalori harcıyor. Kaliforniya’daki Loma Linda Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gary Fraser, zengin bir kahvaltıyla güne başlamanızı, güzel bir öğle yemeği ve hafif bir akşam yemeği yemenizi tavsiye ediyor. Yine de aralarda çok açlık hissediyorsanız ya da sık yemenizi gerektiren bir durumunuz varsa, sağlıklı ara öğünlerden korkmayın: Kuruyemiş, meyve veya yoğurt yemeyi deneyebilirsiniz.
Egzersizi abartmayın: Bir araştırmada, günde 30 ve 60 dakika koşan veya cycling yapan farklı gruplar incelenmiş. 30 dakikalık performans gösteren grupların yüzde 33 daha fazla kilo verdiği, günün geri kalanında ise yüzde 20 daha aktif olduğu belirlenmiş. Vücudumuz aslında kalori depolamaya programlı: Egzersiz esnasında çok fazla kalori yaktıktan sonra, hareket etmediğimiz ve fazla yemek yediğimiz anlarda kalori depolamaya başlıyor. Önünüzde iki seçenek var: Kardiyo egzersizlerinizi haftada dört kez, 30’ar dakika ile sınırlayın. Eğer daha yoğun egzersiz seanslarını seviyorsanız, kardiyodan sonra da gününüzü hareket ederek geçirmeyi deneyin. Böylece metabolizmanız vızır vızır çalışacak.
Tam tahıllı ürünler tüketin: Tam tahıllarla beslenen kişiler, işlenmiş tahıl tüketenlere göre daha fit bir görünüme sahip. Neden mi? Çünkü bu güçlü karbonhidratlar, parçalanmak için ekstra enerji gerektiriyor. Aynı zamanda içeriklerindeki lif kalorilerinin bir kısmını hapsediyor ve vücudunda yağ olarak depolanmadan dışarı atılmasını sağlıyor. New York’tan Beslenme Uzmanı Amy Gorin, günde birden fazla porsiyon tam tahıl tüketmenizi ve bunları tatlılarınıza veya ara öğünlerinize eklemenizi tavsiye ediyor: “Smoothie’lerinize yulaf ilave edin veya sütlaç yaparken esmer pirinç kullanmayı deneyin.”