Diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum diyenler bu 5'liye dikkat!

Atıştırmayı kesin sadece öğünlerde yemek yiyin: Uzun zamandır az ama sık sık yemenin kan şekerini dengede tutarak açlık krizlerinin önüne geçtiği söyleniyor. Ama yapılan yeni bir araştırma, az sıklıkta daha büyük porsiyonlar yiyenlerin daha az kilo aldığını gösteriyor. Nasıl mı? Atıştırdıklarımızın hepsi çok sağlıklı olmayabiliyor ya da öğünleri hafif tutunca ara öğünlerde atıştırmanın dozunu kaçırabiliyoruz. Üstelik büyük bir öğünü yakmak için vücut, küçük öğünlerden sonra harcadığından daha fazla kalori harcıyor. Kaliforniya’daki Loma Linda Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gary Fraser, zengin bir kahvaltıyla güne başlamanızı, güzel bir öğle yemeği ve hafif bir akşam yemeği yemenizi tavsiye ediyor. Yine de aralarda çok açlık hissediyorsanız ya da sık yemenizi gerektiren bir durumunuz varsa, sağlıklı ara öğünlerden korkmayın: Kuruyemiş, meyve veya yoğurt yemeyi deneyebilirsiniz.