Diyet tuz kullananlar dikkat! Ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Kaya tuzu, deniz tuzu ve himalaya tuzu fark etmiyor

Piyasada şimdilerde oldukça fazla rağbet gören kaya tuzu, himalaya tuzu ya da deniz tuzu gibi tuzların farklı şekillerde poşetlerle kullanıma sunulduğunu dile getiren Uzm. Dr. Serkan Yıldız, “Bu tuzların da kullanımı doğru değil. Hepsi sodyum klorür içeriyor. Bizim vücudumuzun ihtiyacı günlük sadece 5-6 gram. Sizin bu tamamen tuzsuz dediğiniz yiyeceklerin içerisinde bile tuz var. Sodyumun olmadığı hiçbir besin yok demek yanlış olmaz. Mühim olan sodyum içeriği en düşük olanlarla yolumuza devam etmek. Örneğin; günlük tuz tüketimimizin 3’te 1’ini ekmekten alıyoruz. 100 gram ekmekte 1,5 gram tuz var. Bir ekmeğin 250-300 gram olduğunu düşünecek olursak, ülkemizde günde bir ekmek tüketen insanlar var” diye konuştu.