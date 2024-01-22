Diyarbakırlı işadamı husumetli aileleri barıştırdı! 3 yıllık düşmanlık son buldu!

Karacadağ bölgesinde depremin ardından dev yatırım yapan Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Çubuk, barış komisyonu kurduklarını belirterek, bölgede aralarında husumet bulunan ailelerin barışması için aracı olacaklarını söyledi. Çubuk, “Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki kırsal Karacadağ bölgesinde malumunuz deprem sonrası 10 bin kişinin iş sahibi olabileceği dev yatırımın çalışmalarını başlattık. Bunun yanı sıra şimdi de bazı köylerimizde ve aşiretler arasında küskünlükler ve kan davaları mevcut. Yüzyıllardır maalesef süren kan davaları da mevcut. Biz de bölgemiz için Çubuk ailesi olarak bir barış komisyonu kurup sadece yatırımlarla kalmayıp, aileler arasındaki barışı sağlayacağız inşallah” dedi.