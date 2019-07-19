Diyarbakır'ın Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında saklı cennet gelenler büyülenip dönüyor



“Burası Diyarbakır’ın en güzel yeri”

Diyarbakır’ın en güzel yeri olabilir: Ailesiyle piknik için Taşköprü’ye gelen 13 yaşındaki Sami Yusuf Bayram, sabah geldiklerinde alanın çöple dolu olduğunu söyledi. Çöpleri topladıktan sonra yüzmeye başladıklarını belirten Bayram, “Bence burayı korumaya almaları lazım. Çünkü geldiğimizde acayip şekilde çöp ve deterjan kokusu geliyordu. Burası güzel bir yer, koruma altına almaları lazım. Yurt dışından da turistlerin gelmesi lazım, çünkü çok güzel bir yer. Diyarbakır’ın en güzel yeri olabilir. Buraya geldiğimizde kötü bir şeyle karşılaşmadık. Gayet güzel bir şekilde pikniğimizi yapıp gideceğiz” dedi.