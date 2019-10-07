Diyarbakır'dan Acun Ilıcalı'ya seslendi! Survivor parkuru 'yok artık' dedirtti
Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasına önümüzdeki yıl katılmak için çalışan Serkan Bayram ismindeki 19 yaşındaki Diyarbakırlı genç, sınırlı imkanlarıyla kurduğu parkurda kendisini geliştiriyor.
Daha önce birkaç kez Survivor yarışmasına başvuran, ancak herhangi bir sonuç alamayan Serkan Bayram, Diyarbakır'ın en işlek noktalarından birinde bulduğu boş araziye ödünç aldıkları malzemelerle mini parkur kurup hazırlık yapmaya başladı. Bayram, programın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın sesini duymasını bekliyor.
Hiçbir destek almadan arkadaşlarının yardımı ve kendi becerisiyle oluşturduğu parkurda yılmadan çalışmalarına devam eden Bayram, Survivor Türkiye 2020 kadrosunda ilk defa bir Diyarbakırlı olarak katılmak istediğini ve şampiyon olacağını söyledi.
Bayram, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
- "Yıllardır benim Survivor hayalim var, bu hayalin peşinden koşuyorum. Buradan Acun Medya’ya sesleniyorum, onlar da inşallah beni duyar ve sesime çağrı verirler."
- "Sabah kalktığımda işe gidiyorum, çalıştığım işte bir spor, sabah 3 saat boyunca tezgah kuruyoruz. Büyük tezgah, açması baya zor, akşamları ise spora gidiyorum."
Seçilirsem şampiyon olurum
Hafta sonraları arkadaşlarımla parkurlara çalışıyorum, günümün yarısını sporla geçiriyorum. En büyük hayalim Survivor Türkiye yarışmasına katılmak."
- "Ben seçilirsem inanıyorum ki memleketimi ve Diyarbakır’ı temsil ederim, şampiyon olurum. Daha önce Survivor Türkiye yarışmasında Diyarbakırlı yarışmacısı olmadı."