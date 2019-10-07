Diyarbakır'dan Acun Ilıcalı'ya seslendi! Survivor parkuru 'yok artık' dedirtti

Bayram, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

- "Yıllardır benim Survivor hayalim var, bu hayalin peşinden koşuyorum. Buradan Acun Medya’ya sesleniyorum, onlar da inşallah beni duyar ve sesime çağrı verirler."

- "Sabah kalktığımda işe gidiyorum, çalıştığım işte bir spor, sabah 3 saat boyunca tezgah kuruyoruz. Büyük tezgah, açması baya zor, akşamları ise spora gidiyorum."