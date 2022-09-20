Diyarbakır'da vahşet! Kayıp ilanı verdiği eşini öldürdüğü ortaya çıktı itirafı kan dondurdu

Bismil ilçesinde 9 Kasım 2020'de R.D. (34), polise, 24 yaşındaki eşi Y.D'nin kayıp olduğuna dair müracaatta bulundu. Bunun üzerine polis yaptığı araştırmada, Y.D'nin bir araçla kaçırılarak öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı ve R.D'nin kız kardeşi M.D'nin ikameti ve bir araçta yaptıkları aramada, uzun namlulu silah ve tüfek buldu.