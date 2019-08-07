Diyarbakır'da takdire şayan davranış! Sokak sokak dolaşıp çocukları ücretsiz tıraş ediyor onları sevindiriyor

Gezdiği sokaklarda hem çocuklar, hem de mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Yılmaz, "Çocukluk yaşlarımda maddi sıkıntılarım olduğu için tıraş olamıyordum. Bayramlarda tıraş olmak en büyük hayallerimden biriydi. Şimdi ise berber oldum. Çocukların bayrama tıraşla girmeleri için sokak sokak dolaşıp onları ücretsiz tıraş ediyorum. Çocuklarla birlikte mutlu oluyoruz. Birçok çocuğun hayalini gerçekleştirdik. Çocuklar çok heyecanlı ve mutlu oluyorlar. Gittiğim sokaklardaki esnaf ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyorum. 150 kişi tıraş ettim. Kurban Bayramı'na kadar 600 çocuğu tıraş etmeyi hedefliyorum" dedi.